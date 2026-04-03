Die fünf besten Reiseziele für den Sommer 2026

Lange genug ist Valencia im Schatten von Barcelona und den andalusischen Städten weiter unten im Süden gestanden. Das hat sich in den letzten Jahren recht eindrucksvoll geändert. Valencia ist plötzlich die angesagte Stadt an der spanischen Mittelmeerküste. Der Frühling, wenn die Temperaturen angenehm sind, ist die beste Zeit, sie zu besuchen. Es ist alles da, was man sich für ein abwechslungsreiches Wochenende wünscht: Kunst (Centro de Arte Hortensia Herrero), Architektur (die futuristisch anmutende Ciutat de les Arts i les Ciències des Architekten Santiago Calatrava), Kulinarik, einige schöne Boutiquehotels. Der trend-Traveller freut sich immer wieder sehr auf den weiten, breiten Strand, auf dem man im Frühjahr schon gut sonnenbaden kann, und auf die lässigen Chiringuitos, die besten Fisch und Meeresfrüchte im Angebot haben.

TIPP: Am 12. August kann am Strand von Valencia eine Sonnenfinsternis beobachten.