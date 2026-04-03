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Die fünf besten Reiseziele für den Sommer 2026

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Reisen
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Syros ist nicht nur im Sommer, sondern während des ganzen Jahres ein lohnendes Reiseziel. Sogar ein Opernhaus gibt es hier.

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Vorfreude auf den Sommer. Der trend-Traveller empfiehlt fünf Reiseziele, die sich perfekt für eine Städtereise an einem verlängerten Wochenende eignen und die Sonne und Wärme versprechen.

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Der Winter geht, der Frühling kommt, und der trend-Traveller kann es nicht erwarten, in ein Flugzeug, in einen Zug oder in ein Boot zu steigen und dorthin zu fahren, wo es jetzt bereits warm und sonnig ist, ohne dafür um die halbe Welt reisen zu müssen. Hier sind einige Empfehlungen für Ausflüge in den Mittelmeerraum und ein wenig darüber hinaus – abseits der üblichen Verdächtigen wie Barcelona, Athen oder Lissabon.

Valencia

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Das Opernhaus ist eines von mehreren futuristisch anmutenden Gebäuden in der Ciutat de les Arts i les Ciències, die sich im trockengelegten Bett des Flusses Turia befindet.

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Tanger

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Der Grand Socco mit dem Cinéma Rif, der ersten Cinémathèque Afrikas, befindet sich am Rand der Medina. Er ist ein beliebter Treffpunkt in der Stadt.

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Bari

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Die süditalienische Hafenstadt verbindet viel von all dem, was man sich eine frühsommerliche Städtereise wünscht. Eine sehenswerte Altstadt, eine vitale Lokalszene, nahe Strände.

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Syros

Marseille

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Im Hafen ist im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2013 ein Museumscluster entstanden. Er bildet einen schönen Kontrast zur Cathédrale de la Major.

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Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. März 2026 erschienen.

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