Peter Csoklich: „Wir sind Vorreiter der Pensionsreform“

Peter Csoklich :

Die Entwicklungen in den USA sind mit Sorge zu betrachten. Sie zeigen, wie schnell etwas in Frage gestellt wird, das man als absolut sicher ange­sehen hat. Deshalb ist Deutschland in seinem Vorgehen sehr vorsichtig.

Man sieht, wie in Amerika die Machthaber in Kanzleien hineinregieren. Ermutigend ist jedoch, dass es mittlerweile einige ­Gerichtsentscheidungen in den USA gibt, wenn auch noch nicht rechtskräftig, dass diese erschreckenden Aktionen der Trump-Regierung gegen Rechtsanwaltskanzleien nicht rechtskonform sind.