Rechtsanwaltskanzlei Leitner Law: Expansion nach Ungarn

Die auf Wirtschaftsrecht fokussierte Rechtsanwaltskanzlei LeitnerLaw expandiert weiter. Mit 1. Februar 2024 wurde das Ungarn-Büro in Budapest eröffnet. Der Aufbau der ungarischen Dependance liegt in den Händen des Rechtsanwalts Levente Szabó, der umfangreiche Kenntnisse des lokalen und mitteleuropäischen Marktes sowie ein weitreichendes Netzwerk einbringt.

In Zusammenarbeit mit LeitnerLeitner bietet die Kanzlei auch in Ungarn ein umfassendes Dienstleistungs-Spektrum im Bereich der rechtlichen und steuerlichen Beratung an. Zu den Klienten gehören nationale und internationale Konzerne, Familienunternehmen, Private Clients, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe.