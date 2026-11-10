Die Bildungsstandards sind seit 2009 verpflichtend und legen zusätzlich zum Lehrplan fest, was Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Mittelschule und AHS in Deutsch, Mathematik und Englisch beherrschen sollen. Seit der ersten Bildungsstandard-Überprüfung 2009 zeigte der Trend stets bergauf, in Deutsch und Mathe ist damit vorerst Schluss. In beiden Fächern ging der Mittelwert im Vergleich zur letzten Erhebung zurück.

In Mathematik ist der Anteil der Jugendlichen, die nach acht Schuljahren die Standards erreichen oder übertreffen, auf 40 Prozent gesunken. Gleichzeitig wurden die Lernziele von mehr Schülern als bei der letzten Bildungsstandard-Überprüfung 2017 nicht erreicht (23 Prozent). Etwas mehr als ein Drittel hat sie nur teilweise erreicht, kann also lediglich Routineaufgaben lösen. Dieselbe Entwicklung zeigt sich in Deutsch, wo diesmal nur noch 41 Prozent die Standards mindestens erreichten. 21 Prozent scheiterten an ihnen, 38 Prozent erreichten sie nur teilweise und verstehen damit nur kurze und wenig komplexe Texte. Der schon davor kleine Anteil an Spitzenschülern, die die Standards sogar übertreffen, hat sich in Deutsch auf zwei Prozent halbiert, in Mathe auf ein Prozent.

Beim Trendvergleich über die Jahre muss laut den Studienautorinnen und -autoren vom Institut des Bundes für die Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) berücksichtigt werden, dass es seit 2009 an Österreichs Schulen deutlich mehr Jugendliche mit einer anderen Erstsprache als Deutsch gibt, die im Schnitt schlechter abschneiden und damit auch das Gesamtergebnis drücken. Gleichzeitig gibt es heute mehr Eltern mit höherem Bildungsabschluss, was tendenziell bessere Ergebnisse erwarten lassen würde. Außerdem waren alle getesteten knapp 243.000 Jugendlichen von den Schulschließungen während der Coronapandemie betroffen, die Auswirkungen davon sind allerdings noch unklar.

Der Leistungsabfall der Jugendlichen passt jedenfalls auch in das Bild der gerade veröffentlichten PISA-Studie: Dort ging es bei den 15-Jährigen sowohl beim Lesen als auch in Mathe ebenfalls OECD-weit bergab. Im internationalen Vergleich lagen die heimischen Ergebnisse damit in Deutsch immer noch über dem EU-Schnitt, in Mathe zusätzlich auch über dem der OECD-Länder. Bei alldem müsse man außerdem im Blick behalten, dass die Ergebnisse bei den iKM PLUS-Testungen trotz des Rückgangs immer noch besser sind als bei der ersten Bildungsstandard-Ausgangsmessung von 2009, betonte IQS-Direktor Robert Klinglmair bei der Präsentation der Ergebnisse in Wien.

Aus der Reihe tanzen im iKM-PLUS-Bericht die Englisch-Resultate. Im Vergleich zur letzten Überprüfung aus dem Jahr 2019 haben die Jugendlichen hier noch einmal deutlich besser abgeschnitten. 99 Prozent erreichten beim Lese- und Hörverstehen zumindest Grundkenntnisse (GERS-Referenzniveau A2), immerhin 58 Prozent waren fortgeschritten (Niveau B1 oder darüber). In Englisch erreichen neun von zehn die Standards und können sich damit in einfachen Alltagssituationen gut verständigen. Die durchwegs guten Ergebnisse führt das IQS im Bericht allerdings mehr auf den gestiegenen Konsum englischsprachiger Medien zurück als auf den Schulunterricht. Nachdem Englisch in Schule, Beruf und Ausbildung immer wichtiger wird, solle man außerdem darüber nachdenken, das Zielniveau anheben, empfiehlt das IQS in seinem Bericht.

Englisch ist übrigens der einzige Testbereich, wo es bei der Leistung kaum Unterschiede nach Erstsprache oder sozialer Herkunft gibt. In Mathematik und beim Lesen zeigt sich hingegen das aus vielen nationalen und internationalen Studien bekannte Bild: Jugendliche mit einer anderen Erstsprache als Deutsch erreichen bzw. übertreffen die Standards deutlich seltener. Während unter ihnen nur zwölf Prozent sowohl in Lesen als auch in Mathe die Standards zumindest erreicht haben, war es unter Schülern mit deutscher Erstsprache ein Drittel. Im Lesen hinken sie ihren Klassenkollegen mit deutscher Erstsprache im Mittel eineinhalb Jahre hinterher. Ein Teil der Unterschiede nach Erstsprache lässt sich dadurch erklären, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Schnitt einen niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund haben, der weiterhin den größten Einfluss auf die Resultate hat.

Wie stark er die Leistung beeinflusst, zeigt die Auswertung nach sozioökonomischer Ausgangslage (SÖL) der Schulen: Während an den Schulen mit den meisten Akademiker-Kindern mit der Erstsprache Deutsch (SÖL-Kategorie 6) in Mathe und Lesen sechs von zehn die Bildungsstandards erreichen oder übertreffen, gelingt das an Brennpunktschulen (SÖL-Kategorie 1) gerade einmal einem Zehntel. Nach Punkten hinken Jugendliche aus Schulen mit besonders ungünstigen Lernbedingungen mehr als drei Jahre hinterher. Dieser Effekt führt auch dazu, dass es an den AHS mit ihrem überwiegend bildungsnahen Klientel im Schnitt deutlich bessere Ergebnisse gibt als in den Mittelschulen, die öfter von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss besucht werden.

Zwischen den Bundesländern unterscheiden sich die Ergebnisse in den meisten Fällen kaum. Nur in Wien, wo 54 Prozent und damit dreieinhalb Mal so viele Schulen in die SÖL-Kategorien 1 und 2 fallen wie im Schnitt der übrigen Bundesländer, liegt der Mittelwert in Mathe und Deutsch bedeutsam unter dem Österreich-Schnitt. Auch dort schneiden die Schüler allerdings genauso ab, wie man es sich angesichts der sozialen Durchmischung der Schulen erwarten würde. Das zeige, dass es möglich sei, trotz schwieriger Rahmenbedingungen hervorragende pädagogische Arbeit zu leisten, betonte IQS-Direktor Klinglmair.

Anders als in der Volksschule schneiden Schüler in den Städten bei den iKM PLUS in der Sekundarstufe I nicht mehr tendenziell schlechter ab als am Land, in Englisch erreichen sie teils sogar bessere Resultate. Im Bericht wird das u.a. darauf zurückgeführt, dass für die Mittelschule und AHS Schüler auch aus dem weiteren Umland einpendeln. Außerdem gebe es weniger Standorte und damit sei das Gefälle zwischen kleinen Schulen am Land mit wenigen Kindern mit Migrationshintergrund und größeren Klassen mit vielen Kindern mit anderen Erstsprachen als Deutsch nicht mehr vorhanden, so Klinglmair zur APA.

Bei der iKM PLUS werden jährlich alle Kinder in der 3. und 4. Klasse Mittelschule/AHS-Unterstufe (Deutsch, Englisch, Mathe) sowie in der 3. und 4. Klasse Volksschule (Deutsch/Lesen, Mathematik) getestet. Dazu kommen einmal in drei Jahren die Kompetenzbereiche Zuhören bzw. Verfassen von Texten. Die Resultate gehen an Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und Bildungsdirektionen der Bundesländer. Lehrkräfte sollen die Ergebnisse zur individuellen Förderung ihrer Schüler und zur Verbesserung ihres Unterrichts nutzen, auf die Noten haben die Testergebnisse keinen Einfluss. Alle drei Jahre erscheint ein Bundesbericht mit den zusammenfassenden Ergebnissen und Trends auf Bundes- und Bundesländerebene. Der am Dienstag präsentierte Bericht ist für die Sekundarstufe I der erste im neuen Format.

Für Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) fallen die aktuellen Ergebnisse "leider nicht überraschend" aus, man dürfe diese auch nicht schönreden. Zu viele Jugendliche würden weiterhin nicht die grundlegenden Grundfertigkeiten erreichen, die Unterschiede nach der Herkunft und zwischen den Schulen seien nach wie vor sehr groß. Die Verbesserungen in Englisch sah er gleichzeitig als "ermutigendes Signal", man müsse sich mit schlechten Ergebnissen nicht abfinden. Wiederkehr führt den Leistungsrückgang zwar vor allem auf Umweltfaktoren wie mehr Handynutzung und im Gegenzug weniger Lesezeit, die Schulschließungen während Corona und mehr Zuwanderung zurück. In der Vergangenheit habe die Politik auf all das aber auch nicht entschlossen genug reagiert, kritisierte er seine Amtsvorgänger im Bildungsressort.

Man könne die Probleme zwar nicht über Nacht lösen, aber die Weichen für eine Trendwende stellen. Die Bundesregierung habe das mit Maßnahmen wie dem Ausbau der Deutschförderung, der Sommerschul-Pflicht für Kinder und Jugendliche mit Deutschförderbedarf und den Chancenbonus schon gemacht, weitere seien mit dem geplanten zweiten Pflicht-Kindergartenjahr und Schulversuchen zur sechsjährigen Volksschule bereits am Weg. Spätestens ab 2029 soll außerdem eine "Mittlere Reife" sicherstellen, dass Jugendliche am Ende der Schulpflicht das können, was sie brauchen.

(S E R V I C E - Bundesergebnisbericht iKM PLUS für die Sekundarstufe I 2023-2025: https://go.apa.at/IRurCHfZ