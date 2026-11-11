Schließlich orteten die Freiheitlichen bei einem für sie zentralen Punkt keinerlei Verhandlungsbereitschaft bei den Regierungsfraktionen, nämlich der gleichzeitigen Verlängerung des Zivildienstes. Im Regierungsentwurf ist diese erst vorgesehen, wenn sich zu wenige junge Männer für den Wehrdienst melden. Bestätigt sehen sich die Blauen dabei durch die Expertenmeinungen. "Das Missachten von Expertenvorschlägen zur Reform des Wehr- und Wehrersatzdienstes führt zu einer Schwächung unserer Landesverteidigung", argumentierte der freiheitliche Wehrsprecher Volker Reifenberger. Der aktuelle Trend zum Zivildienst sei die Folge einer verfehlten Politik, die nur den Wehrdienst, nicht aber gleichzeitig den Zivildienst verlängern will, so Reifenberger.

Grünen-Wehrsprecher David Stögmüller wiederum sieht ebenfalls noch eine Reihe "offener Punkte". Die Begutachtungsstellungnahmen hätten dies zum Großteil bestätigt. Aus grüner Sicht dürfe es zu keiner finanziellen Schlechterstellung der Zivildiener kommen, daher müsse der Sold der Zivildiener analog zu dem der Präsenzdiener angehoben werden, erklärte er gegenüber der APA. Auch lehnen die Grünen eine Kontingentierung des Freiwilligen Sozialen Jahres oder die vorgesehene Verpflichtung auf ein gewisses Stundenmaß ab, wie auch etliche NGOs in ihren Stellungnahmen kritisieren.

Die Begutachtungsfrist für die Gesetzesmaterien zur Wehrpflichtreform (Wehrdienstreform- und Zivildienstgesetz) endet am Donnerstag. Die bisherigen Begutachtungsstellungnahmen zum Regierungsentwurf bestätigen teils die Bedenken der Freiheitlichen, aber auch jene der Grünen. Von Heeresexperten und Militärs wird vor allem die aufgeschobene Verlängerung des Wehrersatzdienstes kritisiert. Zahlreiche NGOs befürchten eine Schlechterstellung der Zivildiener beziehungsweise des Freiwilligen Sozialen Jahres.

Die Offiziersgesellschaft begrüßt zwar ebenso wie die Unteroffiziersgesellschaft die Wiedereinführung von verpflichtenden Milizübungen, bekrittelt aber gleichzeitig, dass die "Attraktivierung des Zivildienstes" den ursprünglichen Zielen der Wehrpflichtreform zuwider laufe. Mit dieser werde die gewünschte Stärkung der Miliz konterkariert. Auch die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere drängt in ihrer Begutachtungsstellungnahme auf eine sofortige Verlängerung. Noch vehementer fällt die Kritik des Milizverbandes aus: Die zumindest zweijährige Verzögerung der Zivildienstverlängerung auf 9+2 Monate verfehle es völlig, "die nötige personelle Balance zwischen Wehrdienst und Zivildienst zu erhalten". Mit den Gesetzesentwürfen und unter Berücksichtigung der in den Monaten August bis Oktober bereits signifikant steigenden Tendenz zu "Zivildienstmeldungen" werde das selbst gesetzte Regierungsziel verfehlt, und die Wehrdienstreform müsse "als gescheitert" angesehen werden.

Ähnlich argumentiert auch die Plattform für ein Wehrhaftes Österreich, der Dachverband der wehrpolitischen Vereine, der die fehlende Gleichzeitigkeit bei der Verlängerung des Zivildienstes ebenfalls als problematisch ansieht. Dadurch werde die personelle Grundlage der Miliz gefährdet und die Wehrdienstreform drohe als "Attraktivierungskonzept für den Zivildienst" zu enden. Die Österreichische Chargengesellschaft und die Vereinigung Österreichischer Peacekeeper setzen sich darüber hinaus unter anderem für die Aufhebung der zahlenmäßigen Beschränkung freiwilliger Milizübungen ein. Vom Seniorenrat wird begrüßt, dass Chargen und Rekruten auf eigenen Antrag ihre Wehrpflicht freiwillig bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres verlängern können.

NGOs fürchten in den Stellungnahmen um das Freiwillige Soziale Jahr. Der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste lehnt etwa das vorgesehene Kontingent von einem Prozent der Stellungspflichtigen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten dürfen, ab. Dieses soll zumindest auf das bestehende Niveau an Ersatzdienstplätzen angehoben werden. Auf keine Gegenliebe stößt bei den Organisationen auch die zusätzliche Vorgabe von 40 Wochenstunden bzw. 2.000 Gesamtstunden. Der Verein Österreichischer Auslandsdienst fordert zudem sämtliche Formen des Auslandsdienstes - also neben dem Gedenkdienst auch den Sozialdienst im Ausland und den Friedensdienst - von der Ein-Prozent-Quote auszunehmen.

Auch der WWF ersucht um eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs und wünscht sich eine Absicherung des Freiwilligen Umweltschutzjahres (FUJ). Bei der Zuweisung von Zivildienstleistenden müsse der Umwelt- und Naturschutz gleichberechtigt mit den anderen Dienstleistungsbereichen berücksichtigt werden. Global 2000 drängt in seiner Stellungnahme ebenfalls darauf, die prozentuelle Begrenzung durch ein gesetzlich garantiertes jährliches Kontingent zu ersetzen, das sich am Status quo orientiert und mindestens 80 Plätze für das Freiwillige Umweltschutzjahr verbindlich sichert. Auch die Caritas ist gegen eine pauschale Begrenzung auf ein Prozent der Stellungspflichtigen und fordert ein garantiertes jährliches Kontingent. Zudem gibt sie zu bedenken, dass eine Verlängerung des Zivildienstes auf elf Monate den bisherigen Jahresrhythmus der Einrichtungen stören würde und entweder zu jährlichen Ausfällen von Zivildienern oder zu Antritten in Monaten mit geringer Verfügbarkeit führen könnte.

Der Bundesverband Rettungsdienst wiederum meinte in seiner Stellungnahme, dass der von Schwellenwerten abhängige Wechsel zwischen neun und elf Monaten die Personaldisposition erschweren und zu erheblichen organisatorischen Mehrbelastungen führen könne. Die Evangelische Kirche und die Diakonie sehen in dem Gesetzesentwurf zum Teil eine Belastung für Zivildienstleistende und fürchten auch um das Freiwillige Soziale Jahr. Das Rote Kreuz spricht sich in seiner Stellungnahme ebenfalls gegen eine Beschränkung der Anzahl der anrechnungsfähigen FSJ-Plätze aus. Sollte es dennoch zu einer Deckelung kommen, plädiert die Rettungsorganisation für einen deutlich höheren Prozentsatz. Ein weiteres Anliegen ist dem Roten Kreuz die Valorisierung des Zivildienstgeldes. Gefordert wird, dass die Beträge, die der Bund den Zivildiensteinrichtungen für Zivildiener, die im Rettungswesen, in der Katastrophenhilfe oder in der Sozial- und Behindertenhilfe tätig sind, auszahlt, entsprechend valorisiert werden.