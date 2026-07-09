Warum die AK Rüstung kritisch sieht

Erhofft wurde ein Kick-Off für große Rüstungs-Gegengeschäfte. Herausgekommen ist jedoch wenig bei der Veranstaltung „How to do business with Leonardo“, die Ende Juni in der Wiener Wirtschaftskammer stattgefunden hat. Rund 150 Vertreter:innen österreichischer Unternehmen bemühten sich dabei um Folgeaufträge eines Deals der Republik mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo.

Statt um konkrete Aufträge ging es bei der Veranstaltung jedoch mehr um Formalitäten, die Auftragsbücher blieben leer, wie Fachmedien berichten. Die Leonardo-Vertreter kamen zudem zu spät. Vertrauensbildung sieht anders aus.

Das ist Wasser auf die Mühlen der bisher skeptischen Arbeitnehmer:innenvertreter zum Thema Defence. Die AK sieht die erhofften Effekte im Defence-Bereich in einem Statement an den trend als „vermutlich übertrieben“. Die Begründung: „Die Rüstungsindustrie ist durch starke Sicherheitszertifizierungen und hohe Einstiegsbarrieren geschützt. Es ist für neue Unternehmen dementsprechend nicht leicht, überhaupt in die Produktionsnetzwerke einzutreten“, heißt es von Valentin Wedl, Leiter der Abteilung EU und Internationales der AK Wien.

In Unternehmen, die bereits im Dual-Use-Bereich tätig sind und aufgrund des aktuellen Aufrüstens mehr Aufträge zu bewältigen haben, werden selten neue Arbeitsplätze geschaffen, meint Wedl aus den Betrieben zu wissen. „Die Arbeit für die bestehende Belegschaft intensiviert sich.“