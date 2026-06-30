Warum Österreich im Rüstungsbereich zögert

Doch nur wenn das Land auch nach außen erkennbar an einem Strang zieht, können sich österreichische Anbieter chancenreich in internationale Lieferketten einklinken oder Betriebe ins Land geholt werden. Der Leonardo-Deal ist wie ein Testballon für geplante größere Beschaffungen in den nächsten Jahren, allen voran die Eurofighter-Nachfolge und das Luftabwehrsystem Skyshield. In diesen Fällen würde ein Gegengeschäftsvolumen von vier bis fünf Milliarden Euro erwachsen, meinen Insider:innen – ein Konjunkturprogramm, wie es der Finanzminister mangels budgetärer Mittel derzeit nicht finanzieren könnte.

Mangelnde Vorbereitung kann man den Unternehmen nicht vorwerfen. Ohne großes Tamtam haben sich Hunderte Betriebe in den letzten Jahren daran gemacht, ihr Produktportfolio an die Zeitenwende anzupassen. Neben den Arrivierten, oft mit Schwerpunkt Militärfahrzeuge und Spezialwaffen, gibt es zahlreiche New Kids on the Block, die ihre Entwicklungen aus dem zivilen Bereich nun auf Tauglichkeit für den modernen Kriegsfall abklopfen. Dual Use, der Fachbegriff für diese potenzielle Doppelnutzung, ist zum Zauberwort, für viele auch zum Codewort geworden.

Der oberösterreichische Schweißgerätespezialist Fronius, mit seiner Solarsparte auch im Nachhaltigkeitssektor Pionier, stellt im Juni erstmals bei der weltweit größten Rüstungsmesse in Paris aus. Die Überlegung des von CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss geführten Unternehmens ist simpel: So wie Autos Schweißnähte brauchen, ist das auch bei Panzern der Fall. Groß darüber reden will man – noch – nicht. „Das macht derzeit weniger als ein Prozent unseres Umsatzes aus“, rückt ein Fronius-Sprecher die Dimensionen zurecht und fügt schnell hinzu: „Wir machen das natürlich im Einklang mit dem Neutralitätsgesetz.“

Das Ziel, die Abhängigkeit vom seit Jahren kriselnden Automotivsektor zu verringern, lässt auch bei vielen anderen Autozulieferern Projekte zum Einstieg in den Wachstumsbereich Defence reifen, etwa beim börsennotierten Kunststoffkonzern Polytec und beim Grazer Entwicklungsriesen AVL List . Am dynamischsten ist zweifelsohne der Einsatzbereich Luft- und Weltraum. Bei Drohnen und Satelliten glänzen österreichische Unternehmen inzwischen mit hoch innovativen Neuentwicklungen.

Aber auch tief unter der Erde gibt es oft unerwarteten Zusatznutzen ziviler Produkte, und damit entsprechende Geschäftschancen. So kann die Technologie des Waldviertler Glasfaserspezialisten NBG, die etwa in Unterseekabeln zur Anwendung kommt, auch feindliche Schiffe detektieren. „Damit soll rechtzeitig entdeckt werden, wer gerade daran ist, Pipelines zu zerstören“, skizziert NBG-Geschäftsführer Thomas Seidl, der aktuell eine Investition in den USA ins Auge fasst.

Unter dem Titel „Schutz der kritischen Infrastruktur“ ginge generell noch mehr, glauben Branchenvertreter:innen. So bekommen in kriegerisch aufgeladenen Zeiten selbst Baustoffe eine neue Bedeutung. Als Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zugleich Oberbefehlshaber des Bundesheers, vor einem Jahr einen Bunker im Neo-NATO-Land Finnland besuchte, machten zwar davon Bilder die Runde, aber keine sicherheitspolitischen Debatten. Österreich sei vergleichsweise naiv und unkoordiniert unterwegs, hält Sebastian Spaun fest, Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ): „Während andere Länder längst in Schutzräume und krisenfeste Mobilität investieren, programmieren wir eine Zivilschutz-App – aber ohne ausreichende Schutzraum-Infrastruktur. Ein Blick nach Polen, nach Finnland oder ins Baltikum zeigt, was strategische Vorsorge bedeutet.“ Dass sich Spaun an Kasernen in Holzbauweise stört, ist kaum verwunderlich.