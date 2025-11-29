Verträge für Leonardo-Jets gesichert

Der Ankauf von zwölf Leonardo-M-346-Jets als Ersatz für die ausgemusterten Saab 105 ist abgeschlossen. Alle Verträge mit Italien sind unterzeichnet, wie aus den beteiligten Ministerien verlautete. Österreich investiert rund 1,5 Milliarden Euro in das Gesamtpaket, das auch Bewaffnung und Ausbildung umfasst.
Österreich hat den Kauf von zwölf Leonardo M-346-Jets abgeschlossen, die ab 2028 in Linz-Hörsching stationiert werden sollen. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Bundesheer, die Ausbildung der Kampfpiloten wieder vollständig im Inland durchzuführen, nachdem diese seit dem Ausscheiden der Saab 105 nach Italien und Deutschland ausgelagert war. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betonten die Bedeutung dieses Government-to-Government-Geschäfts für die nationale Sicherheit und die industrielle Zusammenarbeit.
Industrielle Kooperationen mit Italien
Zusätzlich zum Kauf der Jets wurde ein Abkommen über wirtschaftliche Kooperationen mit Italien geschlossen, das ein Volumen von 400 Millionen Euro umfasst. Diese Kooperationen betreffen die Luftfahrttechnik, die Zulieferindustrie, die Digitalisierung und sicherheitsrelevante Forschung. Ziel ist es, durch gemeinsame Projekte in Bereichen wie Luftfahrt, Simulation und Materialtechnologie die heimische Wirtschaft zu stärken und Steuergelder in Form von Wertschöpfung nach Österreich zurückzuführen.
Strategische Bedeutung der Leonardo-Jets
Die Anschaffung der Leonardo-Jets ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufbauplans 2032+ des österreichischen Bundesheeres. Die zweisitzigen Jets dienen nicht nur dem Schutz der Neutralität und der Bevölkerung, sondern sind auch als Trainingsgeräte von großer Bedeutung. Verteidigungsministerin Tanner betonte, dass die Jets die Luftstreitkräfte erheblich stärken und ein neues Kapitel der industriellen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Forschung und Verteidigung eröffnen.