Verträge für Leonardo-Jets gesichert

Österreich hat den Kauf von zwölf Leonardo M-346-Jets abgeschlossen, die ab 2028 in Linz-Hörsching stationiert werden sollen. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Bundesheer, die Ausbildung der Kampfpiloten wieder vollständig im Inland durchzuführen, nachdem diese seit dem Ausscheiden der Saab 105 nach Italien und Deutschland ausgelagert war. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betonten die Bedeutung dieses Government-to-Government-Geschäfts für die nationale Sicherheit und die industrielle Zusammenarbeit.