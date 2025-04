Zu den 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den kommenden zwei Jahren 50 bis 70 weitere stoßen. In dem wichtigen Strategieprojekt „Airspace Austria 2030“ wird gerade eine Modernisierung der Luftraumüberwachung umgesetzt. „Bis 2028 erneuern wir unser Kernsystem für die Luftraumüberwachung“, sagt Piber. „Dieses Schlüsselprojekt setzen wir gemeinsam mit fünf anderen europäischen Flugsicherungen um. In dieser Allianz sind Kroatien, Dänemark, Irland, Portugal und Schweden mit dabei.“ Digitalisierung, Nachhaltigkeit und nicht zuletzt neue Luftverkehrsmittel wie Drohnen sorgen in dieser Branche also auch künftig für spannende Jobs.

Das Ranking der 300 besten Arbeitgeber Österreichs ist in der trend.EDITION am 21. März 2025 erschienen.

