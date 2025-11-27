Boeing erhält Milliardenauftrag für Apache-Hubschrauber

© APA/APA/AFP PHOTO/JUNI KRISWANTO home Aktuell Nachrichtenfeed

Boeing hat von der US-Armee einen Auftrag im Wert von fast 4,7 Milliarden Dollar (4,05 Mrd. Euro) für die Produktion von AH-64E Apache-Kampfhubschraubern für internationale Kunden erhalten. Dazu gehören 96 Maschinen für die polnischen Streitkräfte, teilte der US-Flugzeugbauer mit. Die Auslieferungen sollen 2028 beginnen. Der polnische Auftrag ist der größte für Apache-Hubschrauber außerhalb der USA seit Bestehen des Programms.

von APA