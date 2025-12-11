Boeing überholt Airbus bei Flugzeug-Bestellungen

Erstmals seit sechs Jahren dürfte Boeing damit mehr Bestellungen für sich verbuchen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury. Als Grund nannte er die amerikanische Handelspolitik. Boeing verzeichnete von Jänner bis November netto 908 Bestellungen, während Airbus auf 700 kam.

Laut Faury habe US-Präsident Donald Trump Boeing geholfen, da Flugzeugbestellungen bei Verhandlungen über Zölle Teil der Einigung gewesen seien. Trump beanspruchte den Erfolg seinerseits für sich. "Ich glaube, ich habe 1.000 Boeing-Flugzeuge verkauft", sagte er.

Faury betonte jedoch, dass Airbus bei den Auslieferungen und dem gesamten Auftragsbestand weiterhin führend sei. Das Unternehmen bleibe damit voraussichtlich der weltgrößte Flugzeughersteller. Eine neue Großbestellung aus China erwarte er nicht, sagte Faury weiter. Zudem sei ein Software-Problem bei der A320-Flugzeugfamilie inzwischen behoben.