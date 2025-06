Es kommt nicht von ungefähr, dass die Jahrestagung der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA Anfang Juni in Indien stattfindet. Kaum ein Markt ist in den letzten Jahren im Luftverkehr so gewachsen wie der indische, und auch in Sachen Gender Diversity haben die Inder gegenüber vielen westlichen Nationen die Nase vorne. IndiGo, Indiens größte Fluglinie, hat mit 800 Pilotinnen jetzt bereits einen Frauenanteil von rund 14 Prozent und liegt damit deutlich über dem globalen Durchschnitt von zehn Prozent. Noch heuer will die Airline mehr als 1.000 Pilotinnen in ihren Cockpits sehen.

Das Thema Diversity ist in der Luftfahrt angekommen und nimmt mittlerweile breiten Raum ein. Nahezu jede Airline, die etwas auf sich hält, hat aufwendige Programme zur Frauenförderung installiert. Bei der heimischen Airline AUA heißen diese etwa „GoAhead4LC3“ oder „NextupWoman“ für mehr Frauen im Management, die in Wien drittgrößte Airline, Wizz Air, mit Headquarter in Ungarn fährt wiederum ein „She Can Fly“-Programm, das die Quote bei Pilotinnen erhöhen soll.

Diese Programme beginnen langsam zu greifen. So berichtet die AUA, dass die Zahl der Managerinnen in den letzten zehn Jahren von zehn auf 29 Prozent angestiegen ist. Bekanntlich sitzt ja auch mit Annette Mann eine Frau im Chefsessel. Damit hat die AUA auch die von der IATA im Jahr 2019 ins Leben gerufene „25 by 2025“ mit dem Ziel, heuer 25 Prozent der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen oder eine Verbesserung um 25 Prozent zu erreichen, bereits übertroffen.

Noch weiter ist man beim Konkurrenten Wizz Air, wo die Frauenquote im Topmanagement nach eigenen Angaben bereits bei 38 bis 39 Prozent liegt. Weltweit sprach man zuletzt von mehr als elf Prozent Frauen als CEOs und rund 20 Prozent im Topmanagement von Fluglinien. 2015 lag der Anteil bei lediglich fünf Prozent.