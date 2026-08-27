Umfrage: Mehrheit für Social-Media-Verbot

Die EU-Kommission wird ihre Vorschläge für eine Social-Media-Altersgrenze im Herbst präsentieren, die österreichische Regierung hat ihre Gesetzesentwurf Ende Juli präsentiert. In der Bevölkerung stoßen die Verbotsvorstöße jedenfalls auf Zustimmung: 66 Prozent der vom Linzer Market Institut Befragten sprechen sich für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige aus – befragt wurden Österreicher:innen ab 16 Jahren. Die Zustimmungsquote in Haushalten mit Kindern ist ähnlich hoch wie in der Gesamtbevölkerung, führt Birgit Starmayr von Market aus.

Bei der eigenen Nutzung zeigt die Umfrage eine leicht abnehmende Tendenz. Bei insgesamt 18 Prozent Social-Media-Verweigerern geben tendenziell mehr Befragte an, Instagram & Co. in den letzten Monaten etwas weniger genutzt zu haben als umgekehrt. Bei den unter 30-Jährigen ist das Nutzungsverhalten allerdings unverändert, nur die Älteren haben deutlich zurückgeschraubt.