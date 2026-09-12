Die FPÖ feiert Jörg Haider

"Aufbruch zur Spitze - 40 Jahre Wahl von Dr. Jörg Haider zum Partei- und Klubobmann der FPÖ" lautet der Titel des Festakts im Saal Tirol des Congresses - exakt dort, wo Herausforderer Haider in einer Kampfabstimmung den amtierenden Parteiobmann und Vizekanzler Norbert Steger mit 57,7 Prozent der Delegiertenstimmen "stürzte". Am Tag darauf kündigte der damalige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky die rot-blaue Koalition auf, es folgte eine Neuwahl. Der mehr als 13 Jahre lang währende Aufstieg Jörg Haiders und seiner FPÖ in der Opposition begann. Der gebürtige Oberösterreicher formte aus einer kleinen nationalliberalen Honoratiorenpartei eine populistische Massenbewegung. Im Jahr 2005 kam es mit der Gründung des BZÖ zum Bruch mit der FPÖ und heftigen Konflikten. Im Jahr 2008 starb Haider bei einem Autounfall.

Bei der Feier Samstagvormittag wird neben FPÖ-Chef Herbert Kickl unter anderem auch Tirols freiheitlicher Landesparteiobmann Markus Abwerzger sprechen. Geplant ist zudem ein Auftritt von Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Weltwoche".