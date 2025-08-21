Trend Logo
Umfragevideo: EU-Identität der Österreicher:innen

Ursula von der Leyen schneidet im Duell der politischen Anführer:innen am besten ab. Trump und Xi Jinping sind nicht sehr beliebt.

©PICTUREDESK.COM/AP/JACQUELYN MARTIN
Die Mehrheit der Österreicher:innen fühlt sich eher regional als europäisch verankert. Im Weltmächtevergleich sehen sie die europäischen Soft Skills unangefochten, erklärt trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker.

von

„Da kann ma machen, was ma will, da bin i her, da g’hör i hin“ – die Zeilen der inoffiziellen österreichischen Bundeshymne von Rainhard Fendrich treffen die Österreicher:innen anscheinend nach wie vor ins Herz. Die überwiegende Mehrheit sieht sich am stärksten Österreich verbunden. Lediglich 13 Prozent fühlen sich vorrangig als EU-Bürger:innen, wie die neueste trend-Umfrage, die vom Linzer Market Institut durchgeführt wurde, zeigt.

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker präsentiert die Umfrageergebnisse.

Die Details der Umfrage lesen Sie in der trend.EDITION vom 8. August 2025.

