Umfragevideo: EU-Identität der Österreicher:innen

„Da kann ma machen, was ma will, da bin i her, da g’hör i hin“ – die Zeilen der inoffiziellen österreichischen Bundeshymne von Rainhard Fendrich treffen die Österreicher:innen anscheinend nach wie vor ins Herz. Die überwiegende Mehrheit sieht sich am stärksten Österreich verbunden. Lediglich 13 Prozent fühlen sich vorrangig als EU-Bürger:innen, wie die neueste trend-Umfrage, die vom Linzer Market Institut durchgeführt wurde, zeigt.