Umfragevideo: Die große Regierungsverdrossenheit

„Jetzt das Richtige tun. Für Österreich“ – unter diesem Motto hat die türkis-rot-pinke Koalition im Frühjahr ihr Amt angetreten. Dass die Regierung das Richtige für die Zukunft tut, meint jedoch nur eine Minderheit der Österreicher:innen. Der Koalition wird nicht zugetraut, die Herausforderungen der Zukunft lösen zu können. Das zeigt die neueste Umfrage des Linzer Market-Instituts.