Trend Logo
Abo

Umfragevideo: Die große Regierungsverdrossenheit

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik

Die trend-Umfrage: Die Mehrheit der Österreicher:innen traut der FPÖ die Bewältigung der entscheidenden Zukunftsthemen zu. Die Regierungsparteien überzeugen nicht.

von

„Jetzt das Richtige tun. Für Österreich“ – unter diesem Motto hat die türkis-rot-pinke Koalition im Frühjahr ihr Amt angetreten. Dass die Regierung das Richtige für die Zukunft tut, meint jedoch nur eine Minderheit der Österreicher:innen. Der Koalition wird nicht zugetraut, die Herausforderungen der Zukunft lösen zu können. Das zeigt die neueste Umfrage des Linzer Market-Instituts.

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker präsentiert die Umfrageergebnisse.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren