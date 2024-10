Umfrage: Akzeptierte Steuererhöhungen

Wenn schon zusätzliche Steuereinnahmen nötig sind, so die Grundhaltung, dann am ehesten per Erhöhung von Steuern auf Tabak und Alkohol. Diesen Bereichen können mehr als zwei Drittel der Befragten etwas abgewinnen. Der Einführung einer Zuckersteuer stehen immerhin „nur“ 45 Prozent ablehnend gegenüber. Größer ist der Widerstand bei Maßnahmen mit noch größerer Breitenwirksamkeit. Die Mineralölsteuer, die zuletzt 2011 erhöht wurde, sind nur 25 Prozent anzutasten bereit. Auch eine Erhöhung der im internationalen Vergleich sehr niedrigen Grundsteuer ist extrem unbeliebt: 72 Prozent sind dagegen. Unpopulärer ist nur noch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.