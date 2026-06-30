Industrie fordert mehr Plan für das Klima

Am Donnerstag wurden in Wien von der privatwirtschaftlichen Forschungsinitiative Xplore neue Modellrechnungen präsentiert, die die Wirksamkeit von Klimamaßnahmen aufzeigen. Studienmitautor Professor Jesús Crespo Cuaresma fasste die wichtigsten Ergebnisse in einem 35-seitigen Klimaplan zusammen: „Die Energiewende ist nicht nur eine ökologische Herausforderung, sondern vor allem eine ökonomische Gestaltungsaufgabe,“ sagt der Professor für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien. „Unsere Analysen zeigen, dass Innovation maßgeblich darüber entscheidet, ob die Transformation zu einer Belastung oder zu einer Chance für den Wirtschaftsstandort wird. Je früher wir Innovationen fördern und in die Breite bringen, desto geringer fallen die gesamtwirtschaftlichen Kosten aus“, sagt der Forscher.

Crespo Cuaresma hat dafür unterschiedliche Szenarien gerechnet und kommt im Kern zu dem Schluss, dass die österreichische Klimapolitik bislang „viel Ambition, aber wenig Erfolg“ zeige. Das zentrale Instrument der CO₂-Bepreisung allein sei zu wenig, so der Professor, der „mehr kohärente und langfristige Maßnahmen“ fordert. In seinen Modellrechnungen hat er die Wirksamkeit dreier Szenarien berechnet - und ihre Kosten für den Standort: keine Klimapolitik, Klimapolitik nach aktuellen Maßgaben sowie eine innovationsgetriebene Klimapolitik.

Sein Resümée: Ohne technologischen Fortschritt müssten die CO₂-Preise nahezu verzehnfacht werden, um die Klimaziele zu erreichen. Die Energiepreise würden bis 2040 um rund 65 Prozent steigen, während das reale Bruttoinlandsprodukt langfristig um 7,7 Prozent sinken würde. Mit gezielter Innovationsförderung würde sich dieser Anpassungsdruck erheblich reduzieren – die Energiepreise würden dann auf vergleichsweise niedrigere 31 Prozent steigen, während der langfristige Rückgang des Bruttoinlandsprodukts auf etwa 2,9 Prozent begrenzt werden könnte.