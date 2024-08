Nationaler Energie- und Klimaplan NEKP: Entwurf abgesegnet

Umweltschutzministerin Leonore Gewessler hat die Eckpunkte des von der EU österreichischen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) präsentiert. Der rund 350 Seiten starke Plan löst jedoch umgehend Missstimmung in der Koalition aus. Darin ist nämlich auch die Streichung des Dieselprivilegs sowie die des Steuervorteils für Dienstautos vorgesehen. Mit den beiden Maßnahmen ist es laut NEKP möglich, die CO2-Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren, was das EU-Klimaziel vorsieht.

Gewessler erinnerte bei der Präsentation an die Lücke des ersten im Juli des Vorjahres vorgestellten Entwurfs, nachdem statt 48 nur 35 Prozent Treibhausgas-Reduktion erreicht worden wären. Inzwischen habe man aber weitere gemeinsame Maßnahmen erarbeitet, "allen voran die umfangreiche Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen", so die Ministerin. Das betreffe sowohl das Dieselprivileg in Form einer geringeren Mineralölsteuer gegenüber Benzin wie auch den Steuervorteil für Dienstautos.

Fertig sei die Arbeit natürlich noch nicht, gerade die Abschaffung der Subventionen brauche noch Zeit und zuständig sei hier das Finanzministerium. Eine geplante Einsparung von CO2-Emissionen im Ausmaß von mindestens zwei Millionen Tonnen im Jahr 2030, dies sei kein "'Klein-Klein', sondern ein großer Beitrag", und daher auch schritt- und stufenweise und ernsthaft anzugehen", unterstrich die Ministerin.