Was Österreich jetzt braucht: Eine mutige Klimapolitik, die sich wirtschaftlich rechnet

Die ökologische Transformation ist eine Mammutaufgabe. Sie erfordert hohe Investitionen: in neue Produktionsanlagen, Netze aller Art, in das Humankapital. Diese verdrängen in Zeiten knapper Arbeitskräfte andere, für den Konsum bestimmte Aktivitäten. Das ist aber nichts Neues. Auch beim industriellen Wiederaufbau unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg musste zunächst massiv investiert werden; die Früchte dieser Anstrengungen ernten spätere Generationen, etwa in Form voll abgeschriebener, aber noch lange funktionsfähiger Wasserkraftwerke.

Daher ist es vernünftig und wirtschaftlich effizient, sich für den Aufbau eines neuen Kapitalstocks zu verschulden, denn damit wird Nettovermögen für die Zukunft geschaffen – hier sollten wir die ideologischen Scheuklappen ablegen.

Es braucht wohl auch eine neue europaweite Industriepolitik. Das kann keine Wiederauflage gescheiterter Konzepte aus den 1970er-Jahren sein. Vielmehr geht es um die technologieoffene Förderung von Forschung, um den Ausbau des Binnenmarkts für die Zwecke rascher und effektiver Skalierung und um eine geeignete außenwirtschaftspolitische Absicherung. Vor allem müssen alle Ampeln auf Grün schalten, wenn es um Investitionen geht. Wenn andere bei grünen Technologien aktuell die Nase vorne haben, kann das für uns nicht bedeuten, die eigenen Anstrengungen zurückzufahren. Im Gegenteil.