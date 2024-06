EU-Renaturierungsgesetz: Gewessler löst mit "Ja" Koalitionskrise aus

Mit einer Ministeranklage beim Verfassungsgerichtshof können die obersten Bundes- und Landesorgane "für die durch ihre Amtstätigkeit erfolgten schuldhaften Rechtsverletzungen" belangt werden. Konkret betrifft das Bundespräsident, Landeshauptleute oder Mitglieder von Bundes- und Landesregierungen in verschiedenen Konstellationen. Bei einer Verurteilung ist als Sanktion der Amtsverlust vorgesehen, in geringfügigen Fällen kann auch nur eine Rechtsverletzung festgestellt werden.

In der Bundesverfassung sind verschiedene Fälle der möglichen Rechtsverletzungen aufgelistet - im konkreten Fall des Abstimmungsverhaltens von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) im EU-Umweltministerrat "passend" wäre jene durch einen "österreichischen Vertreter im Rat". Die Voraussetzungen für eine solche Anklage wären aber in einem Fall hoch: "Wegen Gesetzesverletzung in Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung Landessache wäre" braucht es gleichlautende Beschlüsse aller Landtage - auf diese Gesetzesstelle müssten sich also die Länder berufen, wenn sie eine Rechtsverletzung von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) aufgrund des Eingriffs in Länderkompetenzen orten.

"Wegen Gesetzesverletzung in Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung Bundessache wäre" ist wiederum eine (einfache) Mehrheit des Nationalrats nötig - darauf könnte sich der Nationalrat berufen, wenn er etwa eine Verletzung des Bundesministeriengesetzes durch Gewessler ortet. Dieser Fall ist aber eher theoretisch - mit der gleichen Mehrheit könnte der Nationalrat durch einen Misstrauensantrag Gewessler auch gleich selbst abwählen.

Große Erfahrungen mit Ministeranklagen hat Österreich nicht - der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Gerhart Holzinger, nannte sie einmal aufgrund der nötigen Mehrheitserfordernisse "totes Recht". In der Praxis musste sich lediglich der damalige Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer senior (ÖVP) deshalb vor dem VfGH verantworten. Er hatte eine Weisung des damaligen Sozialministers Alfred Dallinger (SPÖ) missachtet und die Geschäfte am 8. Dezember 1984 in Salzburg per Verordnung offenhalten lassen.

Sollte der VfGH eine schuldhafte Rechtsverletzung feststellen, kommen mehrere Maßnahmen in Frage: Bei geringfügigen Rechtsverletzungen kann sich der Verfassungsgerichtshof auf die Feststellung beschränken, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. Mit dieser Sanktion kam etwa Haslauer 1985 davon. Ansonsten ist im Fall einer Verurteilung der Verlust des Amts auszusprechen - "unter besonders erschwerenden Umständen" können auch politische Rechte wie etwa das Wahlrecht zeitweise ausgesetzt werden.