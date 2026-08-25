Kampf gegen die Dürre: Hilfspakete und Notverordnungen

Der heiße und trockene Sommer führte in Deutschland zu erheblichen Problemen. Besonders betroffen war der Rhein: Die niedrigen Pegelstände schränkten die Binnenschifffahrt stark ein und belasteten die Industrie. Zwar entspannte sich die Situation inzwischen, eine vollständige Erholung wird jedoch erst im Herbst erwartet. Allein hier drohen Schäden von fast einer Milliarde Euro. Auch die Landwirtschaft litt unter der anhaltenden Trockenheit: Der deutsche Raiffeisenverband schätzt die Einnahmeverluste auf über 600 Millionen Euro.

Um die unmittelbaren Folgen der Dürre abzufedern, stellte die Bundesregierung unter anderem ein Sofortprogramm von 200 Millionen Euro für betroffene landwirtschaftliche Betriebe bereit. Die Bundesregierung setzt auch zunehmend auf einen nachhaltigeren Umgang mit der Ressource Wasser. Dazu gehört die Nationale Wasserstrategie, mit der Deutschland langfristig besser auf Wasserknappheit vorbereitet werden soll. Vorgesehen sind unter anderem eine effizientere Wassernutzung, eine bessere Anpassung der Wasserinfrastruktur und eine stärkere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen. Auch soll bei Wasserknappheit klarer geregelt werden, welche Nutzungen Vorrang haben. So soll insbesondere die Trinkwasserversorgung auch während längerer Dürreperioden gesichert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der natürlichen Speicherung von Wasser. Flüsse und Auen sollen renaturiert, Moore wiedervernässt und Böden sowie Wälder widerstandsfähiger gegen Trockenheit gemacht werden. Im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz stehen insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider (SPD) fordert, den Hitzeschutz zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zu machen. So könnten Maßnahmen zur Klimaanpassung bundesweit besser umgesetzt werden. Dafür wäre eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Einen konkreten Vorschlag will die Bundesregierung in den kommenden Monaten vorlegen. Für eine Grundgesetzänderung wäre – wie auch in Österreich bei vergleichbaren Verfassungsänderungen – eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Grünen signalisierten bereits ihre Unterstützung.