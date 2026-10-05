"Die Automobilindustrie steckt weiterhin in der Krise", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl. Diese Krisenstimmung lässt sich an vielen weiteren Indikatoren erkennen: So sackten die Exporterwartungen in der Autoindustrie ab, nachdem sie zuvor noch gestiegen waren. Ähnliches galt für die Beschäftigungserwartungen. Die Unternehmen bewerteten im September überdies ihren Auftragsbestand erneut schlechter als im Vormonat. Die Ertragslage, die immer vierteljährlich abgefragt wird, ist den Unternehmensangaben zufolge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal deutlich gesunken.

In anderen Industriezweigen wie der Elektro- und der Chemieindustrie hat sich die Stimmung in Deutschland zuletzt merklich aufgehellt. Ein Grund für die Schwäche der Autobranche ist die wachsende Konkurrenz aus China, etwa bei Elektrofahrzeugen. Die chinesischen Autobauer drängen mit Macht auf den europäischen Markt, weil der eigene Markt schwächelt und es eine enorme Überproduktion gibt. Der US-Markt ist ihnen aufgrund der Handelspolitik versperrt. Die deutsche Autoindustrie lehnt deshalb Importzölle nicht mehr generell ab. Priorität müsse aber weiter die Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und ein Dialog mit China als Handelspartner haben, erklärte die Chefin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, kürzlich.