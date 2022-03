Neue Corona-Bestimmungen: FFP2-Masken kehren zurück

Die Corona-Pandemie schien schon ihren Schrecken verloren zu haben. Mit der neuen "Covid-19-Basismaßnahmen-Verordnung", die erst am 5. März 2022 in Kraft trat, wurden nahezu alle Schutzmaßnahmen der vergangenen zwei Jahre aufgehoben. Begründet wurde das damit, dass mit den bereits vorgenommenen Lockerungen keine Verschlechterung - insbesondere im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Gesundheitsinfrastruktur - verbunden war. Daher könne weitgehend auf Maßnahmen verzichtet werden.

Doch die Pandemie ist noch nicht überstanden, das zeigen die erschreckend hohen Fallzahlen. In den vergangenen Tagen wurden immer wieder über 50.000 Neuinfektionen gezählt. Da es aufgrund der hohen Infektionszahlen es auch im Gesundheitswesen zu Personalengpässen kommt. steuert Gesundheitsminister Rauch nun dagegen. Die Maskenpflicht wird wieder auf alle Innenräume ausgeweitet. Für Nachtgastronomie und Veranstaltungen ab 100 Personen ohne Sitzplatz ist es alternativ auch möglich, Personen ohne Maske, dafür mit 3G-Nachweis einzulassen.

Masken- oder 3G-Pflicht

Die Maskenpflicht gilt weiter in "Betriebsstätten, die unausweichlich auch von vulnerablen Personengruppen besucht werden müssen". Damit sind jene Bereiche bezeichnet, die auch während der Lockdowns geöffnet waren, also z.B. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken, Trafiken, Kfz-Werkstätten und Tankstellen sowie den Parteienverkehr an Ämtern.

Ebenfalls weiter FFP2-Maske anzulegen ist im öffentlichen Verkehr sowie in Taxis und bei Schüler-Transporten.

Zwar ist die FFP2-Maske künftig wieder überall in Innenräumen zu tragen. Allerdings gibt es eine Reihe Ausnahmen: Neben dem privaten Wohnbereich muss generell auch am Verabreichungsplatz in der Gastronomie (wo grundsätzlich Maskenpflicht herrscht) keine Maske getragen werden, ebenso nicht bei Proben oder künstlerischen Darbietungen in fixer Zusammensetzung (beruflich wie auch privat).

FFP2-Pflicht bei Veranstaltungen ab 100 Personen

Generell muss auch bei Indoor-Zusammenkünften bis zu 100 Personen (z.B. bei kleinere Veranstaltungen) keine Maske aufgesetzt werden. Bei Events ab 100 Personen mit zugewiesenen Sitzplätzen (Theater, Oper, Kino etc.) gilt die FFP2-Pflicht. Bei Veranstaltungen ab 100 Personen ohne zugewiesenen Sitzplatz (etwa Partys oder Hochzeitsfeiern) kann der Veranstalter alternativ eine 3G-Kontrolle durchführen, dann gilt keine Maskenpflicht.

Die 3G-Variante (Geimpft, Genesen, Getestet) ist auch in der Nachtgastronomie möglich. Der Betreiber kann selbstständig wählen, ob er FFP2-Pflicht oder 3G-Kontrollen einführt. Die Regeln gelten ab 24. März 2022 bis einschließlich 16. April 2022.