Bei der wichtigsten Kategorie im Test wurden die Prämien in Relation zu den Leistungen gesetzt – also Versicherungssummen und -fälle verglichen. Erwartungsgemäß zeigten sich deutliche Unterschiede bei den PRÄMIEN: „Durch Wechsel in den günstigsten Tarif ließen sich beispielsweise bei Jahresverträgen mit Komplettschutz bis zu 70 Prozent sparen“, sagt ÖGVS-Projektleiterin Christina Berger. Die Polizze für eine Person mit einer Reise im Wert von 1.000 Euro mit Komplettschutz (Stornoschutz und Krankenversicherung) gibt es schon um 89 Euro bei der Hanse Merkur oder um 299 Euro bei der Europäischen Reiseversicherung.

Dennoch rät die Expertin, nicht allein auf den günstigsten Tarif zu achten. Besser zweimal hinzusehen, ist vor allem bei den Stornobedingungen ratsam – und hier vor allem auf die Abbruchgründe. „Während schwere Erkrankung, Unfall oder Tod der reisenden Person oder naher Verwandter in der Regel versichert sind, können andere Schicksalsschläge wie etwa Kündigung oder Scheidung durchaus ausgeschlossen sein“, so Berger.