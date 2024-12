Mehr Sicherheit beim Bezahlen im Internet

Die neue Plattform richtet sich nicht im Speziellen an ältere Menschen, sondern vor allem auch an jüngere Personen. Denn die Vorstellung, dass Digital Natives – also jene junge Menschen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind und sich daher besonders gut auskennen sollten – auch beim Thema Finanz genügend informiert sind, sei ein Mythos. „Viele junge Erwachsene wünschen sich heute, dass sie in der Schule mehr Finanzbildung gelernt hätten“, so Aleksandar Prvulović, Geschäftsführer der Österreichischen Jugendinfos, die bei dem Projekt involviert ist.

Die fehlende Finanzbildung der jüngeren Generation sieht man anhand der Daten der Schuldnerberatung: Jede:r fünfte Hilfesuchende ist mittlerweile unter 30 Jahre alt. Grund dafür ist unter anderem das Online-Shopping. Die Idee des „buy now, pay later“ ist für viele junge Erwachsene eine Schuldenfalle. Die Website www.sicher-bezahlen.at will daher auch eine Plattform für elementare Finanzbildung sein und das Einmaleins des sicheren Bezahlens bieten.

Die Initiative der OeNB und der FMA ist gemeinsam mit 15 Kooperationspartnern entstanden. Darunter Banken, Interessenvertretungen und öffentlichen Einrichtungen. Die Website soll in der kommenden Zeit ausgebaut werden.