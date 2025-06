Am Prüfstand waren 17 Versicherer, die national und regional anbieten. Gewertet in drei Kategorien: Tarife und Leistungen flossen zu 60 Prozent ein, Kundendienst sowie Transparenz & Komfort jeweils mit 20 Prozent. Drei Szenarien wurden gerechnet, und diese in den Varianten – Haftpflicht, Haftpflicht und Teilkasko sowie Haftpflicht und Vollkasko – verglichen. Die Prämien wurden in Relation zu den Leistungen gesetzt, also Deckungssummen, Schadensfällen oder Auslandsschutz.