Dafür finden die Österreicher offenbar immer mehr Gefallen am Aktienhandel. 2,3 Millionen Menschen besitzen laut aktuellem Aktienbarometer Wertpapiere, das sind 200.000 Personen mehr als vor einem Jahr. Aktienhandel bieten nur drei Direktbanken an. Neben Depot- und Ordergebühren und Ausgabeaufschlägen wurden Konditionen für das Verrechnungskonto geprüft. Die beste Bewertung für das Depot erhielt die DADAT. Auch insgesamt bietet sie die besten Konditionen. Direkten Zugriff auf alle wichtigen Informationen bekommen nicht alle Direktbanken gleichermaßen gut hin. Waren die allgemeinen Informationen zu Girokonto oder Sparkonten noch recht leicht auf den Websites zu finden, musste etwa bei Nebenkosten der Kreditkarten schon tief gegraben werden, in teils schlecht auffindbaren PDFs. Auch in dieser Teilkategorie schnitt die DADAT mit einer gut strukturierten und inhaltlich kompletten Website deutlich am besten ab. Der obligatorische Test beim telefonischen Kundendienst fiel diesmal kurz und ziemlich unbefriedigend aus. „Die easybank bietet Neukunden gar keine telefonische Kontaktaufnahme mehr“, sagt Wienhold. Bei der Bank Direkt wurde bei fünf verdeckten Anrufen nur zweimal abgehoben, und die Antworten fielen knapp und wenig ausführlich aus. Telefonischer Kundenservice scheint sich in der Kalkulation bei Direktbanken offenbar nicht mehr auszugehen. Außer bei der DADAT, da war Erreichbarkeit und Kompetenz hörbar am besten. Konsequenterweise holte DADAT wie beim Test 2023 erneut den Sieg, musste sich nur in der Kategorie Produktvielfalt der easybank geschlagen geben. DADAT-Chef Ernst Huber freut sich für sein Team: „Offenbar lohnt es sich, die Kundenwünsche wirklich ins Zentrum zu stellen.“

Der Artikel ist im trend. PREMIUM am 22. Mai 2025 erschienen.