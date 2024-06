ÖGVS-Test: Viel zu treu beim Strom

Hohe Energiekosten bleiben eine finanzielle Belastung für Betriebe wie Haushalte. Energiesparmaßnahmen sind ein Weg zu niedrigen Stromrechnungen, der gezielte Anbieterwechsel ein anderer. Immerhin stieg die Wechselwilligkeit der Österreicherinnen und Österreich von 2022 auf 2023 um rund einen Prozentpunkt auf 3,2 Prozent. Das ist immer noch erstaunlich wenig angesichts eines offenbar steigenden Angebots.

Die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – führt jährlich eine Studie zu den nationalen Stromanbietern durch und fand heuer gleich zwölf neue Marken vor. Gesamt 34 Anbieter (siehe auch Info-Box unten) flossen in die im Mai durchgeführte Studie ein.

Hauptanteil am Testergebnis liefern mit 50 Prozent die Konditionen. Herangezogen wurde der günstigste Tarif über verschiedene Netzgebiete. Neukundenboni wurden zu fünf Prozent in die Bewertung einbezogen. Mit dem Service konnten die Anbieter 25 Prozent erringen: Hier ging es vorrangig um die Leistung am Telefon (Mystery Calls), aber auch Kontaktmöglichkeiten wie Formulare oder Chats wurden berücksichtigt.

15 Prozent gab’s mit Angebotsvielfalt zu holen, etwa mit Preisgarantien, Mindestlaufzeiten oder Ökostromangeboten. Belohnt wurde auch die integrierte Rechnung. Weitere zehn Prozent war ein funktioneller und benutzerfreundlicher Internetauftritt wert. Verglichen wurden drei Szenarien mit 2.000, 3.500 und 5.000 kWh pro Jahr, berechnet anhand der an Regulator E-Control gemeldeten Tarife.