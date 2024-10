Gaspreis: Den Wechsel wählen lohnt sich

Die Flamme beim Haus- und Hofanbieter kleiner zu drehen, lohnt sich aber, wie der Test der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) nahelegt: „Der Markt zeigt kaum Entspannung. Im September wies der Gaspreisindex eine siebenprozentige Steigerung im Jahresvergleich auf“, sagt ÖGVS-Projektleiterin Anja Haverkamp. „Die Preise bleiben auf hohem Niveau.“ Im Vergleich zu 2023 können die Verbraucher derzeit unter 21 Anbietern wählen, zwei mehr als im Vorjahr.

Was der Gasmarkt hergibt, wurde von ÖGVS nach vier Kriterien untersucht: Konditionen wurden zu 55 Prozent gewichtet, der Service mit 25 Prozent. Angebotsvielfalt und Internetauftritt brachten jeweils zehn Prozent. Wie bereits im letzten Jahr wurde eine Sonderwertung für Nachhaltigkeit geführt. Gerechnet wurde mit den bei der E-Control eingemeldeten Tarifen zum Stichtag 1. September auf Basis dreier Verbrauchsfälle mit 4.000, 10.000 und 20.000 kWh, die mit und ohne Floater-Option am Prüfstand waren. Rabatte und Freimengen wurden nicht in die Preise gerechnet, aber separat gewichtet. „Die Preisunterschiede zwischen den Anbietern sind teils erheblich“, sagt Haverkamp. „Im ersten Jahr wird oft mit Bonuszahlungen gearbeitet, ohne dass die Tarife langfristig gute Konditionen bieten.“ Nach dem satten Kennenlernrabatt im ersten Jahr drehen viele Anbieter den Gaspreis also wieder richtig auf. Gezeigt hat sich auch, dass die Floater durch den hohen Index zur Zeit keine wirklich attraktive Option sind. Der Energiepreis quer über alle Netzgebiete und ohne Boni lag zwischen 192 und 538 Euro (4.000 kWh), 436 und 1252 Euro (10.000 kWh) sowie 832 und 2442 Euro (20.000 kWh) – das sind übers Jahr gerechnet stolze 1.610 Euro Differenz beim letzten Szenario.

Mit Floatern war GASTINO, die Marke der Energieversorger Wels, am günstigsten, ohne Floater war es die Grünwelt Energie.

Bei der Angebotsvielfalt spielten u. a. Preisbindung, Mindestlaufzeiten und auch die integrierte Rechnung eine Rolle. Hier konnten die Stadtbetriebe Steyr wie bereits letztes Jahr mit Respektabstand überzeugen