Neue Kunden mit Boni zu locken, ist der Klassiker im Stromverkauf. „Wer einen Anbieter mit Wechselbonus wählt, kann im ersten Jahr spürbar sparen“, sagt ÖGVS-Projektleiter Henrik Peperkorn. „Im Schnitt 75 Euro quer über die Verbrauchsszenarien, in Einzelfällen sogar mehr.“ Klarer Spitzenreiter bei den Konditionen war die oekostrom AG, gefolgt von go green energy, die in allen Netzgebieten günstige Preise offeriert. Auf den Plätzen folgten Pullstrom und die Energie Steiermark.

Bei der Angebotsvielfalt wird das simple Produkt Strom komplex: Vertragsmodelle (fix oder flexibel), Laufzeiten, Preisgarantien, geografische Reichweite oder integrierte Rechnung (Netzgebühr und Strom auf einem Blatt) galt es zu bewerten. Aufgezeigt hat hier das E-Werk Franz aus Graz mit einem echten Spitzenwert von 99,8 Prozent. Mit Unsere Wasserkraft und go green energy holte sich der gleichnamige Anbieter mit seinen Angeboten den zweiten und den dritten Platz. Die W.E.B. grünstrom aus Pfaffenschlag landete am vierten Platz. „Diese Anbieter überzeugen nicht nur durch eine große Bandbreite an Tarifen, sondern auch durch eine nahezu vollständige regionale Verfügbarkeit und transparente Abrechnung“, bilanziert Peperkorn die Ergebnisse.

Überzeugt haben bei der Vielfalt aber auch Anbieter wie Energie Steiermark, Naturkraft Ökostrom oder oekostrom AG, die breite Tarifportfolios mit geografischer Reichweite und kundenfreundlichen Abrechnungsmodellen kombinieren. „Das ist ein wichtiger Beitrag zu echter Wahlfreiheit am Strommarkt“, sagt Peperkorn. „Angebotsvielfalt entsteht nicht allein durch Quantität, sondern durch die intelligente Kombination aus Produktvielfalt, Transparenz und Verfügbarkeit. So werden preisbewusste Wechsler genauso angesprochen wie nachhaltig orientierte Langzeitkunden.“