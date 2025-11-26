Die Architektin für Wachstum und Wandel

Ihre ersten Reisen als CEO von Greiner haben Saori Dubourg zu den wichtigen Standorten in Nordamerika geführt. In Texas besuchte sie das Aviation-Werk und schaute sich an, wie dort innovative Sitzkissen aus Schaumstoff für die großen Flugzeughersteller gefertigt werden. Eine weitere Reise ging nach North Carolina, wo die Medizintechnik- Tochter Bio-One seit Ende der 1990er-Jahre stetig expandiert. Und bedeutsam für das wachsende US-Geschäft ist auch die Tochter Greiner Assistec, die von Mexiko aus technische Kunststoffteile an Kunden in Nordamerika liefert. Dank eines speziellen Abkommens zwischen beiden Ländern ist das Unternehmen hier nicht von Zollabgaben betroffen. „Wir sehen Nordamerika als wichtigen Wachstumsmarkt und wollen hier gezielt investieren“, sagt Dubourg.

Dabei befinde man sich in einer komfortabelen Situation. Während Teile der US-Wirtschaft bereits die rezessiven Tendenzen infolge der Zollpolitik von Präsident Donald Trump spüren, zeigen sich die US-Geschäfte von Greiner weiterhin stabil. „Der Flugverkehr kommt nicht zum Erliegen, nur weil plötzlich Zölle verhängt werden. Und auch Joghurt wird weiterhin gegessen.“ Mit Letzterem spielt sie auf die Packaging-Tochter an, die auf Becher und andere Kunststoffverpackungen spezialisiert ist.