Immo-Deal in Wien - Siemensgründe gehen an Anton Bondi

Stuttgart (APA/dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler kann die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen derzeit zum Teil nicht bedienen und muss den zweiten Monat in Folge einen Dämpfer beim Absatz hinnehmen. Im Juli ging die Zahl der verkauften Autos der Stammmarke Mercedes-Benz im Vergleich zum Vorjahr um fast 8 Prozent auf 167.518 Stück zurück, wie der Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte.