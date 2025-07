Flaute bei Immo-Preisen hält an, Sonderfall Waldviertel

Vor allem in den dynamisch wachsenden Ballungszentren - zumeist Landeshauptstädten samt Umland - werde die oft bereits bestehende Wohnraumknappheit weiter zunehmen. „Das lässt wieder steigende Immobilienpreise insbesondere in den demografischen 'Hotspots' erwarten“, so Reith. Wien, Salzburg, Innsbruck und Linz stünden für 55 Prozent des hierzulande fehlenden Wohnraums. In Wien-Neubau und Wien-Mariahilf fehlten jetzt schon pro 1.000 Einwohner 40 Wohnungen; in Salzburg-Stadt seien es 26 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und in Innsbruck 23.

Seit dem Preisgipfel im dritten Quartal 2022 sanken die Immobilienpreise im bundesweiten Schnitt um 5 Prozent. Parallel dazu seien die Kollektivvertragslöhne und -gehälter aber um 21 Prozent gestiegen. Heuer sind für ein durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus laut Raiffeisen Research 8 Jahresnettohaushaltseinkommen zu bezahlen - 2023 waren es noch 11 Jahresverdienste gewesen. Gemessen an den KV-Löhnen sei die Erschwinglichkeit um 27 Prozent gestiegen. Allerdings stiegen die Zinsen für einen Immobilienkredit seit 2018 von 1,8 auf 3,4 Prozent fast auf das Doppelte.