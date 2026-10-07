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Zalandos Co-Vorstandschef Robert Gentz plant einem Zeitungsbericht zufolge weiter keine Dividendenausschüttung. Gentz schließe Dividenden bei dem Modeversender "auf absehbare Zeit" aus, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag. "Unsere Priorität ist profitables Wachstum", sagte Gentz, der Zalando 2008 mitgegründet hatte, der Zeitung.

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