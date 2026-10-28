Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll 15,5 bis 15,7 Prozent erreichen, damit hob GE Healthcare das untere Ende der Spanne um 0,1 Prozentpunkte an. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden nun 4,95 bis 5,05 US-Dollar (4,44 bis 4,53 Euro) erwartet, nach zuvor 4,80 bis 5,00 Dollar.

GE Healthcare habe im Quartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, sowie die Marge in allen Segmenten gesteigert, kommentierte Konzernchef Peter Arduini die Entwicklung. "Angesichts unserer verbesserten Leistung im bisherigen Jahresverlauf sowie der Dynamik im Geschäft heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr an." Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 7,2 Prozent auf 5,5 Mrd. Dollar (knapp 5 Mrd. Euro). Organisch, sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum 6,2 Prozent und erstreckte sich über alle Bereiche. Das Neugeschäft wuchs organisch um 4 Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 446 auf 615 Mio. Dollar. Dabei übertraf das Unternehmen den Angaben zufolge die eigenen Erwartungen.