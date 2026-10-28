Der Marktwert erreichte umgerechnet etwa 118 Mrd. Euro. Durch diese Bewertung stieg Jio Platforms direkt nach Reliance Industries zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Indiens auf, wie das indische Finanznachrichtenportal Moneycontrol berichtete. Die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens überstieg das Angebot bei weitem.

Über die Kernmarke Jio versorgt das Unternehmen über 530 Millionen Mobilfunk- und Breitbandkunden. Nach eigenen Angaben ist Jio der weltweit größte Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. In den vergangenen Jahren drang Jio Platforms in weitere Geschäftsfelder wie digitale Dienste und künstliche Intelligenz (KI) vor. Geschäftsführer ist der Sohn Mukesh Ambanis, Akash Ambani.