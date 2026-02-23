Zahlungsdienstleister Paypal zieht Übernahmeinteresse auf sich

© APA/APA/DPA/SILAS STEIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Online-Zahlungsdienstleister PayPal zieht einem Medienbericht zufolge angesichts der abgesackten Marktbewertung das Interesse potenzieller Käufer auf sich. Paypal spreche mit Banken über unaufgeforderte Interessensbekundungen, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Mindestens ein großer Konkurrent habe das gesamte Unternehmen im Visier, während einige andere nur an Teilen des Branchenpioniers interessiert seien.

