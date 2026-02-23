Zahlungsdienstleister Paypal zieht Übernahmeinteresse auf sich

©APA/APA/DPA/SILAS STEIN
Der Online-Zahlungsdienstleister PayPal zieht einem Medienbericht zufolge angesichts der abgesackten Marktbewertung das Interesse potenzieller Käufer auf sich. Paypal spreche mit Banken über unaufgeforderte Interessensbekundungen, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Mindestens ein großer Konkurrent habe das gesamte Unternehmen im Visier, während einige andere nur an Teilen des Branchenpioniers interessiert seien.
Paypal, das noch eine Marktkapitalisierung von gut 38 Mrd. Dollar (mehr als 32 Mrd. Euro) hat, lehnte eine Stellungnahme ab. Am Montag notierten die Aktien gut fünf Prozent im Plus. Seit Mitte 2021 haben sie rund 85 Prozent an Wert verloren.
