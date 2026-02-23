USA: Auftragseingang in der Industrie sinkt wie erwartet

© APA/APA/POOL/BENOIT TESSIER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Dezember wie erwartet gesunken. Die Bestellungen fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November waren die Aufträge noch um 2,7 Prozent gestiegen. Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen im Dezember um 0,4 Prozent.

