USA: Auftragseingang in der Industrie sinkt wie erwartet

Bestellungen sinken im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent
Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Dezember wie erwartet gesunken. Die Bestellungen fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November waren die Aufträge noch um 2,7 Prozent gestiegen. Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen im Dezember um 0,4 Prozent.

Die Aufträge für langlebige Güter sanken laut einer zweiten Schätzung um 1,4 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 1,0 Prozent zu.

