Ifo: "Deutsche Wirtschaft zeigt Signale einer Belebung"

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hellt sich etwas stärker auf als gedacht. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar auf 88,6 Punkte, nach 87,6 Zählern im Jänner, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Die Firmen blickten weniger skeptisch als zuletzt auf ihre Lage und ihre Aussichten. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung" sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.
Die deutsche Wirtschaft hat Ende 2025 um 0,3 Prozent zugelegt und ist Experten zufolge mit moderatem Wachstum ins neue Jahr gestartet. Für noch mehr Unsicherheit sorgt derzeit die Frage der US-Zollpolitik, nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs. US-Präsident Donald Trump hat vorübergehende Zölle von 15 Prozent angekündigt. Unklar bleibt, ob und wie Unternehmen zu viel gezahlte Beträge zurückbekommen und ob der geplante Handelsdeal der EU mit den USA nun umgesetzt wird.