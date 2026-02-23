Ifo: "Deutsche Wirtschaft zeigt Signale einer Belebung"

© APA/APA/dpa/Christian Charisius home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hellt sich etwas stärker auf als gedacht. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar auf 88,6 Punkte, nach 87,6 Zählern im Jänner, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Die Firmen blickten weniger skeptisch als zuletzt auf ihre Lage und ihre Aussichten. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung" sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

