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Xiaomi mit erstem Gewinnrückgang seit drei Jahren

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Starkes Geschäft mit E-Autos
 © AFP, MICHAEL ZHANG, APA
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Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi hat erstmals seit drei Jahren in einem Quartal einen Gewinnrückgang verbucht und dies mit steigenden Kosten und schärferem Wettbewerb begründet. Der bereinigte Nettogewinn für das vierte Quartal fiel auf 6,3 Mrd. Yuan (790,8 Mio. Euro), wie der Technologiekonzern, dessen Produktpalette von Smartphones über Haushaltsgeräte bis hin zu E-Autos reicht, am Dienstag mitteilte. Der Umsatz lag bei 116,9 Mrd. Yuan.

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Auf Jahressicht stieg der Gewinn jedoch um 43,8 Prozent auf 39,2 Mrd. Yuan. Das Geschäft mit Elektroautos entwickelte sich stark. Xiaomi übertraf sein Auslieferungsziel, und der Bereich erzielte erstmals einen operativen Jahresgewinn.

BEIJING - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP/MICHAEL ZHANG

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