Xiaomi mit erstem Gewinnrückgang seit drei Jahren

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Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi hat erstmals seit drei Jahren in einem Quartal einen Gewinnrückgang verbucht und dies mit steigenden Kosten und schärferem Wettbewerb begründet. Der bereinigte Nettogewinn für das vierte Quartal fiel auf 6,3 Mrd. Yuan (790,8 Mio. Euro), wie der Technologiekonzern, dessen Produktpalette von Smartphones über Haushaltsgeräte bis hin zu E-Autos reicht, am Dienstag mitteilte. Der Umsatz lag bei 116,9 Mrd. Yuan.

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