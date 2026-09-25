Wiener Börse zum Wochenausklang erholt, ATX +1,1 %

Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über die Marke von 7.000 Punkten nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht dürfte dem Leitindex dennoch ein Gewinn von über zwei Prozent bleiben.

Unterdessen kamen die Ölpreise vor dem Wochenende nach Berichten über neue diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormuz wieder etwas zurück. Mit aktuell etwas weniger als 106 US-Dollar für ein Barrel der Referenzsorte Brent bleiben sie aber auf hohem Niveau.

Die Entspannung am Ölmarkt wurde auch bei den heimischen Einzelwerten widergespiegelt. Während OMV mit einem Abschlag von 0,9 Prozent die einzigen Verlierer im ATX waren, reihten sich die energieintensiven Industriewerte weit vorne im Leitindex ein. voestalpine, Wienerberger und Lenzing gewannen bis zu 2,4 Prozent.

Gefragt waren auch die Bankwerte, mit Gewinnen von bis zu 2,5 Prozent bei Erste Group, BAWAG und RBI. Mit plus 2,8 Prozent bester Titel im Leitindex waren jedoch AT&S, die sich nach den schwächeren Vortagesverlusten stabilisierten.