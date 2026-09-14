Wiener Börse übernimmt Mehrheit an North Data

Die in Hamburg ansässige North Data betreibt eine Suchmaschine für europäische Unternehmensdaten. Nach eigenen Angaben aggregiert das Unternehmen aus mehr als 160 öffentlichen Quellen wie Registern und EU-Datenbanken zu rund 100 Millionen privaten Unternehmen in 26 europäischen Ländern. Auch zu 712.635 österreichischen Firmen liefert North Data laut Website Informationen wie etwa zu Anteilseignern, Finanzen und Förderungen.

Mit der Beteiligung wolle sich die Wiener Börse strategisch breiter aufstellen und ihre Einnahmequellen diversifizieren, sagte Vorstandschef Christoph Boschan laut Aussendung. Transparente Information sei die Grundlage funktionierender Märkte; diese stärke man nun auch im außerbörslichen Bereich.

Die Unternehmensdaten ergänzen laut Börse das bestehende Angebot an hochfrequenten Kurs- und Marktdaten sowie Indizes. Zusammen mit ihrer Beteiligung am europäischen Consolidated Tape Provider EuroCTP wolle die Wiener Börse damit ihre Position entlang der gesamten Datenwertschöpfungskette stärken; gemeinsame Angebote und Synergien seien geplant. EuroCTP ist ein Gemeinschaftsunternehmen von 16 europäischen Börsen, das den EU-weiten einheitlichen Datenticker für Aktien und ETFs betreibt.

North-Data-Gründer und -Geschäftsführer Felix Debati sprach von einem langfristigen Partner, mit dem die Plattform weiter ausgebaut werde. Bestehende Datenangebote und die Unterstützung des investigativen Journalismus sollen fortgeführt werden.