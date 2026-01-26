Wiener Börse startet mit leichten Abgaben - ATX mit -0,1 %

International lag der Fokus auf Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland, das enttäuschte. Der Index war gegenüber dem Vormonat unverändert. Experten hatten mit einer Stimmungsaufhellung gerechnet. Am Nachmittag hält außerdem OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher eine Rede bei der EZB.

Unternehmensseitig könnte der heimische Ziegelkonzern Wienerberger für Interesse sorgen. Analysten der UBS haben ihr Kaufvotum "Sell" und das Kursziel von 25,00 Euro bestätigt. Nach Einschätzung der Analysten bleibt die kurzfristige Entwicklung insbesondere in Nordamerika herausfordernd, belastet durch den Rückgang im Wohnneubau und möglicherweise durch den Regierungsstillstand. Wienerberger legten am Vormittag aber um 0,21 Prozent auf 28,04 Euro zu.

Auch die weiteren Bauwerte sackten ab. Strabag verloren 1,8 Prozent. Porr verbuchten Abgänge von 3,1 Prozent und waren damit Schlusslicht im ATX Prime-Segment.

Topperformer war die Vienna Insurance Group (VIG) mit plus 1,9 Prozent. Die Versicherer von der UNIQA fanden sich dagegen mit 0,1 Prozent im Minus. Im Plus notierten die schwer gewichteten Geldwerte: BAWAG plus 1,0 Prozent, Erste Group plus 0,6 Prozent und Raiffeisen Bank International plus 0,5 Prozent.