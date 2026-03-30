Wiener Börse schließt mit moderaten Gewinnen

Die wegen des Konflikts stark gestiegenen Ölpreise hatten zuletzt noch Ängste vor hoher Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken geschürt. Für etwas Hoffnung sorgten nun aber Signale für mögliche Fortschritte bei der Lösung des Konflikts. US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung" im Iran, um die Militäroperation zu beenden. Es seien "große Fortschritte erzielt" worden.

Zudem dämpften zuletzt auch die Aussagen mehrerer EZB-Vertreter etwas die Ängste vor bald anstehenden Zinserhöhungen der Notenbank. Die am Montag gemeldeten Inflationsdaten aus Deutschland belegten zwar den preistreibenden Einfluss des Ölpreishöhenflugs, dies war aber erwartet worden und bewegte die Börsen nicht.

Schwach zeigten sich am Montag nach Meldung einer Übernahme in Rumänien die Aktien der RBI und verloren 1,3 Prozent. Die Bank hat am Wochenende bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter Garanti für 591 Mio. Euro übernehmen werde. Die Analysten der Erste Group werteten die Übernahme in einer ersten Reaktion positiv. Der Kauf passe gut in die Gesamtstrategie der RBI und verringere zudem den relativen Anteil des Russland-Geschäfts, so das Fazit der Experten.

Größere Verluste verbuchten auch Lenzing (minus 2,2 Prozent) und voestalpine (minus 1,9 Prozent). Andritz verloren bedingt durch einen Dividendenabschlag 3,9 Prozent.

Gesucht waren angesichts der jüngsten Ölpreisrally die Ölwerte OMV und SBO mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Aktien aus der Ölbranche unter den Tagesgewinnern. Die Rohölpreise haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug zeitweise noch etwas fortgesetzt.

Tagesgewinner im ATX waren Verbund. Die Aktien des Stromversorgers profitieren von der europaweit positiven Branchenstimmung und stiegen trotz einer Kurszielsenkung um 4,2 Prozent auf 66,35 Euro. Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund am Montag angesichts der hohen Nettoverschuldung des Versorgers von 57,50 auf 56,5 Euro gesenkt und ihre Einstufung "Underperform" bestätigt.