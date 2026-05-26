US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen, S&P-500 mit Rekordhoch

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,09 Prozent auf 50.624,10 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,76 Prozent auf 7.530,11 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 1,23 Prozent auf 26.667,78 Einheiten hinauf.

Am Montag war im Iran-Krieg Hoffnung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran aufgekommen. Ein Marktbeobachter sieht beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt", auch wenn am Dienstag bekannt wurde, dass das US-Militär gezielt Raketenstellungen und Boote angegriffen hat. Die islamische Republik wiederum sprach von Luftverteidigungsmaßnahmen gegen eine US-Drohne und ein US-Kampfflugzeug.

Im Technologiebereich bleiben Chipwerte am Dienstag der Taktgeber. Nachdem ihre Rally zuletzt eine Pause eingelegt und Anleger sich eher Branchenwerten in Asien und Europa gewidmet hatten, zieht nun auch wieder die Nachfrage nach US-Werten an. Auf einem Tief seit zwei Wochen angekommen, stabilisierten sich die Nvidia-Titel im frühen Handel um 0,7 Prozent. Deutlicher um etwa 14 respektive acht Prozent stiegen mit Micron und Marvell Technology Branchenwerte aus der zweiten Reihe.

Gefragt blieben auch die Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorge hier weiter für Fantasie unter potenziellen Mit-Profiteuren, hieß es am Markt. Im Nebenwertebereich setzten die Aktien von Redwire und Firefly Aerospace ihren Kurssprung fort - erstere um knapp ein Fünftel.