Wiener Börse nach guten Unternehmenszahlen höher, ATX +0,6 %

Für den ATX Prime ging es zum Wochenausklang um 0,61 Prozent auf 3.199,18 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld tendierte ebenfalls freundlich.

Inflationsdaten aus der Eurozone standen der Entwicklung nicht im Weg, auch wenn die Kernrate im Juli entgegen den Erwartungen leicht anzog. Den energiepreisbedingten Anstieg der allgemeinen Inflationsrate auf 2,9 Prozent hatten Ökonomen prognostiziert. Laut Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank, ist eine EZB-Zinserhöhung nach der Sommerpause überfällig. Er verweist auf die erhöhten langfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher. Krämers Pendant von der VP Bank, Thomas Gitzel, stellt hingegen eine Zinsanhebung im September infrage, denn "klare Indizien für ernst zu nehmende Zweitrundeneffekte gibt es bisher nicht".

Mit Blick auf die heimische Unternehmensberichtssaison standen vor dem Wochenende noch die Veröffentlichungen der OMV, der RBI und der RHI Magnesita an. Nach einer zunächst verhaltenen Kursreaktion auf die weitgehend guten Geschäftszahlen lagen die Aktienkurse aller drei Berichtenden zumindest moderat in der Gewinnzone.

Die RBI konnte mit einem kräftigen Gewinnwachstum aufwarten und übertraf damit die Erwartungen, was den Aktienkurs um 0,6 Prozent und zwischenzeitlich auf ein weiteres Rekordhoch steigen ließ. Analysten lobten die Ergebnisse der heimischen Bank. Joshua Stone von der Schweizer UBS hob eine starke Kernkapitalquote sowie solide Kernerträge und Volumentrends positiv hervor. Auch Erste-Analyst Thomas Unger sprach von besser als erwartet ausgefallenen Zahlen. Er verwies aber auf die starke Kursentwicklung der vergangenen Wochen, die bereits positive Entwicklungen wie die Rasperia-Klage und die Addiko-Übernahme reflektieren würde.

Verhalten fiel die Reaktion auf die Zahlen der OMV aus, die Titel des Chemie- und Energiekonzerns legten um branchenkonforme 0,2 Prozent zu. Die OMV hat im zweiten Quartal 2026 einen kräftigen Anstieg im operativen Geschäft verbucht. RBC-Analyst Adnan Dhanani sprach in einer ersten Reaktion von soliden Zahlen des heimischen Ölkonzerns, die selbst die durch das jüngste Trading-Update erhöhten Erwartungen übertroffen hätten. Der starke Beitrag von Borouge International sollte ermutigend wirken, zusammen mit der anhaltenden Stärke bei den Margen, so der Experte. Als leichten Wermutstropfen nannten Analysten den operativen Cashflow, der unter dem Konsens lag, was jedoch zumindest teilweise durch den hohen Borouge-Beitrag erklärbar sei, der nicht in den Cashflow einfließt.

Anteilsscheine der RHI Magnesita verteuerten sich um 0,6 Prozent. Der Feuerfestkonzern hat in der ersten Jahreshälfte 2026 trotz Umsatzrückgangs mehr Gewinn gemacht. Etwas Aufschwung im Stahlbereich, während die Schwäche im Industriebereich anhält, fasste RBC-Analyst Mark Fielding das Zahlenwerk zusammen. Er erwartet keine größeren Änderungen der Konsensschätzungen.

Ansonsten lag der Fokus noch auf den Analystenreaktionen auf die Quartalszahlen des frühen Wochenverlaufs. Erste Group traten bei 114,20 Euro auf der Stelle, nachdem die UBS ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel von 112 auf 125 Euro erhöht hatte.

Andritz verbesserten sich nach dem gestrigen Rekordsprung um 1,4 Prozent auf 82,30 Euro. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel von 90 auf 95 Euro angehoben. Analyst Lars Vom-Cleff bestätigte zudem seine Kaufempfehlung und erwartet, dass der Anlagenbauer den starken Auftragsbestand ab dem kommenden Jahr in margenstärkere Umsätze ummünzen könne.

Verbund erholten sich um deutliche 3,2 Prozent, sie hatten tags zuvor negativ auf Quartalszahlen reagiert. Nun hob Kepler Cheuvreux die Titel von "Reduce" auf "Hold".

Dank starker internationaler Vorgaben knüpften AT&S mit plus 3,1 Prozent an ihre Erholungsbewegung vom Vortag an. Zeitweise noch deutlichere Kursgewinne waren aber zuvor abgeschmolzen.