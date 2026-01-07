Wiener Börse leichter nach Rekordgewinnserie, ATX -0,19%

Das Hauptaugenmerk gilt heute wohl erneut US-Datenveröffentlichungen, denn die deutschen Arbeitsmarktzahlen und die EWU-Verbraucherpreise werden kaum in der Lage sein, die Finanzmärkte aus der Ruhe zu bringen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Auf dem ATX lasteten im Frühgeschäft die Kursverluste der schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 1,1 Prozent. Erste Group sanken um 0,8 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 0,3 Prozent verbuchen.

Die OMV-Titel fielen unter den weiteren Schwergewichten um 1,6 Prozent. voestalpine gewannen hingegen zwei Prozent. Die Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um 1,5 Prozent. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um 0,6 Prozent ab.