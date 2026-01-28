Wiener Börse leichter - ATX verliert 0,35 Prozent

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene weiterhin eine sehr ruhige Meldungslage vor. Auch von Analystenseite lagen keine neue Meinungen vor. Die Strabag-Aktien kamen um 2,1 Prozent zurück. Am Vortag waren die Titel des Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinnprognose um fast zwölf Prozent hochgesprungen.

Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Während BAWAG und Erste Group um 0,3 bzw. 0,7 Prozent verloren, konnten sich die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) um 0,4 Prozent steigern.

Abwärts ging es für die Titel der Energieversorger. EVN-Papiere schwächten sich um 1,9 Prozent ab. Die Verbund-Aktionäre mussten ein Minus von 1,4 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten verloren voestalpine zwei Prozent. Die OMV-Papiere gewannen hingegen 1,4 Prozent. Im Technologiebereich gaben die AT&S-Anteilsscheine nach Zuwächsen im Frühhandel nun 1,1 Prozent zurück. Europaweit sorgten starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML für eine gute Sektorstimmung.