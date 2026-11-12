Wiener Börse am Nachmittag leicht im Minus

Das europäische Umfeld zeigte sich etwas höher, wobei mehrere Indizes Rekordstände markierten. Gute Unternehmensergebnisse, eine etwas nachlassende Furcht vor zu strenger Regulierung des KI-Bereichs und Friedenshoffnungen im Iran waren zuletzt wichtige Kurstreiber. Etwas Gegenwind kam am Donnerstagnachmittag wieder vonseiten der seit Anfang November stark gefallenen Ölpreise, die nach Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump über den Iran wieder etwas anstiegen.

In Wien lag der Fokus auf einer Reihe von Unternehmensveröffentlichungen. Strabag kamen zeitweise deutlich von ihrem jüngsten Rekordhoch zurück und büßten zuletzt noch zwei Prozent ein. Der Baukonzern ist auch im dritten Quartal 2026 zweistellig gewachsen und erhöhte zudem seinen Margenausblick. Erste-Analyst Michael Marschallinger sprach in einer ersten Reaktion von starken Zahlen. Die angehobene Prognose impliziere ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Gewinnschätzungen.

Auch Wienerberger-Aktien reagierten mit minus 2,9 Prozent negativ auf Ergebnisse. Der Ziegelhersteller hatte im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, bestätigte aber die im Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Zwar habe das operative bereinigte EBITDA das obere Ende der im Voraus veröffentlichten vorläufigen Spanne erreicht, die Absatzmengen seien jedoch schwach geblieben, kommentierte Marschallinger hierzu. Zudem würden Aussagen der Unternehmensführung auf höhere Belastungen durch Restrukturierungen schließen lassen.

Gesucht waren dagegen die Anteilsscheine von Do&Co, sie stiegen um 2,9 Prozent. Der Caterer übertraf mit seinem Umsatz- und Gewinnanstieg die Erwartungen und verwies auf eine "anhaltend starke Nachfrage" in allen Regionen und Unternehmensbereichen.

Verhalten war die Reaktion auf die Ergebnisse der Österreichischen Post, der Aktienkurs trat auf der Stelle. Die Post legte in den ersten neun Monaten 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zu. Barclays-Analyst Marco Limite sprach von Zahlen im Rahmen der Erwartungen, monierte jedoch die verschlechterten Paketvolumina im dritten Quartal. Die implizite Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deute zudem auf einen leichten Gewinnrückgang hin.

Außerhalb des Leitindex fielen Semperit um 4,6 Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern hatte Umsatz und operativen Gewinn spürbar gesteigert und bestätigte damit im Wesentlichen die im Oktober veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Erste-Analystin Vladimira Urbankova verwies jedoch auf vorsichtigere Aussagen des Managements im Zuge der Analystenkonferenz.

Polytec meldete wegen Verkäufen und einer Werksschließung einen deutlichen Erlösrückgang. Die Ertragskraft konnte der Autozulieferer jedoch verbessern. Bereits vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen seine Ergebnisprognose gesenkt. Der seitdem gebeutelte Aktienkurs gab am Donnerstag um gut fünf Prozent nach.